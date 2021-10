San Vito. Ubriaco al volante: patente ritirata a 43enne

L'auto è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato

Di: Giammaria Lavena

Nella mattinata di ieri i carabinieri della Stazione di San Vito hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica un 43enne pensionato.

L'uomo, fermato in via Trieste durante un controllo stradale intorno alle 11, alla guida del sua Citroen C3, e sottoposto ad accertamento etilometrico, sarebbe risultato positivo con un tasso alcolemico di molto superiore al consentito.

Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca è stato affidato a depositeria autorizzata, mentre si sta formalizzando il ritiro della patente che verrà trasmessa all’autorità amministrativa.