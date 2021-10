Cagliari. Trovato morto in casa: indagini dei carabinieri

L'uomo sarebbe morto durante un gioco erotico

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri pomeriggio, un uomo di 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Quartu Sant'Elena.

Il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio ma alcuni aspetti sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Quartu. L'uomo sarebbe morto durante un gioco erotico. Quando i militari sono entrati in casa il 60enne era da solo: ma non si può escludere che nell'abitazione ci fosse un'altra persona che si è allontanata.

Sul corpo il medico legale non ha trovato segni di violenza. La procura ha disposto l'autopsia.