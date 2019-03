Si scontrano in fase di sorpasso: un'auto si ribalta. Tre feriti

Sul posto la Polizia Stradale di Bitti per i rilievi

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 17:45, due auto, di cui una in fase di sorpasso, si sono scontrate sulla Strada Statale 131 dcn, al bivio per Ottana, in direzione Nuoro.

Una delle due vetture coinvolte, una Bmw e una Ford Fiesta, è uscita di strada e si è ribaltata.

Tre le persone rimaste ferite, viaggiano a bordo della Fiesta, tutte trasportate all'ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti.

Sul posto l’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale di Bitti.