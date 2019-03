“Salude & Trigu”: presentato il programma quadro della Camera di Commercio di Sassari

Obiettivo: favorire il recupero e la valorizzazione delle tradizioni popolari

Di: Antonio Caria

È stato presentato il Programma Quadro promozionale “Salude & Trigu” con l’obiettivo di favorire il recupero e la valorizzazione delle tradizioni popolari, intese come manifestazioni di particolare richiamo turistico.

L’intento della Camera di Commercio di Sassari è quello di intervenire a supporto del sistema economico del Nord Sardegna, con un nuovo approccio che tende a razionalizzare e riconoscere qualità agli eventi e alle feste tradizionali e dare al tempo stesso più appeal alla proposta turistica e culturale anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali.

“Il nostro territorio ha perle di grande valore – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini – ma è necessario che per poter essere valorizzate e apprezzate al meglio siano tenute insieme, come una collana di grande pregio. Di fatto le nostre manifestazioni ed eventi sono questo, la nostra azione avrà come unico scopo quella di farle conoscere per le loro grandi qualità e farle esprimere al meglio per le loro indiscutibili potenzialità."

Assi portanti del Programma interventi su rassegne, manifestazioni ed eventi che riflettono culture ed identità precise, radicate nella programmazione culturale del Nord Sardegna, ma anche nuovi eventi purché conformi a standard prestabiliti, individuati sulla base di specifici criteri, per assicurare uniformità e riconoscibilità all'offerta del sistema locale, da individuare come vera e propria destinazione anche e soprattutto nei periodi turistici cosiddetti di spalla.

Partendo dai contenuti generali del Programma Quadro dopo aver analizzato lo scenario del circuito degli eventi identitari nel nord Sardegna, saranno coinvolti sindaci, proloco, organizzatori di eventi e operatori turistici, oltre tour operator Internazionali, quali attori chiave nel processo di realizzazione e promozione del prodotto turistico dedicato agli “eventi di tradizione”.