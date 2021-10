Covid. Risalgono i casi in Sardegna ma nessun decesso

35 nuovi casi nell’ultimo bollettino. Calano i ricoverati

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna risalgono i casi confermati di positività al Covid: nelle ultime 24 ore si registrano 35 ulteriori contagi, sulla base di 1852 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8599 test, con un tasso di positività che si attesta allo 0,4%.

Cala il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che ora sono 6 (uno in meno) e quelli in area medica che sono 43 (2 in meno). Sono 1266 i casi di isolamento domiciliare (7 in meno rispetto all'ultima rilevazione).