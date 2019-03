Anpi Sardegna dedica una mostra alle donne della resistenza

L’esposizione curata da Luisa Sassu sarà inaugurata domani alle 17.00 nei locali della Mem

Di: Antonio Caria

Sarà inaugurata domani 5 marzo alle 17.00, nei locali della Mem di Cagliari, “Donne della Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di democrazia”, una mostra realizzata da Anpi Sardegna e curata da Luisa Sassu.

L’esposizione, inaugurata il 25 aprile dello scorso anno nell'ambito delle iniziative dell’Anpi dedicate al settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, tocca la sua tredicesima tappa e racconta la storia delle ventuno madri costituenti, soffermandosi su alcune, scelte con riferimento agli interventi svolti in assemblea per i principi sanciti in Costituzione riguardanti le donne quali uguaglianza sostanziale, parità fra i coniugi, parità nel lavoro, parità retributiva, parità nell'accesso alle carriere e alle cariche pubbliche.

Come sottolinea la curatrice, “Le caratteristiche della mostra e le sue finalità stanno nel proposito di restituire alle donne il ruolo fondamentale che hanno svolto durante gli anni della Resistenza e nella importantissima esperienza che ha consegnato la Costituzione al nostro Paese, un ruolo sottovalutato per molto tempo e giunto, da qualche tempo, ad una consapevolezza storiografica che racconta un protagonismo straordinario”.

All’iniziativa, introdotta e moderata dalla presidente della sezione Anpi di Cagliari Gianna Lai, interverranno insieme alla curatrice Luisa Sassu, la magistrata Paola Mazzeo e l’avvocato Simone Angei. L'apertura e la chiusura della presentazione saranno affidate ai canti di Roberto Deiana. La mostra sarà visitabile fino a venerdì 8 marzo e si colloca nel percorso delle iniziative dedicate dall'Anpi alla Giornata Internazionale della Donna.