Stop alla raccolta dei ricci di mare fino al 2024 in Sardegna

Lo prevede un emendamento della maggioranza all'articolo 8 della legge omnibus. Plauso dagli ambientalisti

Di: Redazione Sardegna Live

Quella che sta per iniziare sarà l'ultima stagione di raccolta dei ricci prima del 2024 in Sardegna. Un emendamento della maggioranza all'articolo 8 della legge omnibus prevede che "a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del provvedimento, è vietato il prelievo, la raccolta, il trasporto, la commercializzazione di ricci di mare fino al 30 aprile 2024".

La ragione di questa misura risiede "nel rischio di estinzione della risorsa, considerato il massiccio prelievo nell'ultimo decennio". In ogni caso è previsto un indennizzo per i pescatori da 600mila euro subito e 1,2 milioni per gli anni 2022 e 2023.

Plauso per il provvedimento è arrivato dal gruppo di intervento giuridico. "Era ora - afferma per il Grig Stefano Deliperi - La situazione è davvero grave e necessita forti misure di salvaguardia, quantomeno la sospensione della raccolta dei ricci per almeno tre anni. Finalmente, il Consiglio regionale della Sardegna ha preso una decisione di banale buon senso e ha approvato una moratoria della pesca dal gennaio 2022 all'aprile 2024. La pessima politica ambientale regionale in materia rischia molto seriamente di far sparire dai nostri mari i ricci. Ora, finalmente, una norma regionale di semplice buon senso restituisce un po' di speranza per la salvaguardia dei ricci di mare nelle acque sarde", osserva.

"Come ben noto, il Riccio di mare (Paracentrotus lividus) è in via di rapida rarefazione, in particolare nei mari sardi a causa del pesante prelievo a fini gastronomici, tant'è che sempre più ristoratori, giustamente, li escludono dai propri menù - spiega l'associazione - Imperversa, poi, il prelievo abusivo e non si contano i sequestri da parte delle Forze dell'ordine e, dalle indagini, emergono anche pericolose forme di associazioni a delinquere e di mercato nero, mentre sono ancora allo stadio sperimentale gli allevamenti di ricci". Nel dicembre 2019 ben 7.089 cittadini hanno chiesto a gran voce ai ministri delle risorse agricole e dell'ambiente e all'assessore regionale dell'agricoltura una moratoria di tre anni della pesca dei ricci di mare, monitoraggi marini e provvedimenti di sostegno ai pescatori temporaneamente impossibilitati alla pesca.