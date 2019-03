Un parco pubblico per i nati del 2017

Il Parco Uno Per Dieci – edizione 2018 è stato inaugurato ieri mattina in Via Berlinguer

Di: Antonio Caria

È stato inaugurato ieri mattina, in via Berlinguer a Sassari il Parco Uno Per Dieci – edizione 2018, un nuovo spazio verde dedicato ai nati nel 2017.

Anche quest'anno il Comune di Sassari ha dedicato ogni albero a un gruppo di 10 tra bambini e bambine.

L'area è stata bonificata e ripulita con l'obiettivo di creare anche in questo nuovo quartiere della città un giardino pubblico. Nel parco sono stati piantati 90 alberi, tra cui quercus ilex, laurus nobilis, olea europea silvestris, tamarix gallica, ceratonia siliqua e morus alba.