Abbanoa: tecnici a lavoro a Sassari per riparare condotta

Il servizio dovrebbe essere ripristinato in giornata

Di: Redazione Sardegna Live

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Sassari per completare la riparazione di guasto nella condotta di via Principessa Jolanda.

Fino al completamento dei lavori - comunicano - resteranno disalimentate le utenze della stessa strada, delle traverse e di via Buccari. Il servizio dovrebbe essere ripristinato in giornata.

Problemi anche in periferia dove, fa sapere il Comune, "Finché resterà in vigore l’ordinanza di non potabilità dell’acqua a La Landrigga, Caffè Roma e Mastrusantu, Abbanoa prevede un servizio di autobotte, dalle 9 alle 13, in via Marmilla".