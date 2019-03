Gianfranco Piscitelli: “Ciao Luca, la verità vera? Ci penserà la giustizia divina”

Il pensiero dell’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale della famiglia del pescatore 50enne quartese, i cui resti sono stati trovati appesi ad un traliccio dell’alta tensione

Di: Alessandro Congia

Le considerazioni dell’avvocato Gianfranco Piscitelli non lasciano spazio a dubbi: la terribile vicenda del povero pescatore quartese, scomparso un anno fa e i cui resti sono stati trovati qualche giorno fa appesi su un traliccio dell’alta tensione, in via Fiume, a Quartu, lascerà tante domande senza una precisa risposta.

Intanto quest’oggi hanno avuto luogo i funerali dell’uomo: “Oggi è stato sepolto Luca Congera, ciao Luca, l'unica consolazione è che ora chi vuole sa dove portarti un fiore e chi crede potrà pregare sulla tua tomba. La giustizia terrena avrà un caso in meno da sbrogliare ma ci sarà chi si farà domande e non potrà darsi risposte, ci sarà chi penserà di poter vivere ormai tranquillo ma la giustizia divina è infallibile e conosce bene la verità vera. In attesa, che la terra ti sia lieve Luca, chi dimentica cancella. Noi non dimentichiamo”.