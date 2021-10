Cagliari. Cadavere mummificato scoperto in un giardino

Macabra scoperta in un'abitazione in via Riva di Ponente

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di mummificazione è stato scoperto oggi nel giardino di una abitazione in via Riva di Ponente a Cagliari. Si chiamava Stefano Marini, 57 anni, domiciliato alla Caritas, ma senza fissa dimora.

Il proprietario dello stabile, che non abitava più lì, aveva permesso al 57enne di accedervi liberamente. Nella giornata di oggi, approssimandosi la scadenza del periodo di concessione, aveva deciso di far pulire l’abitazione che si trovava in evidente stato di abbandono e gli operai incaricati hanno ritrovato il cadavere dell'uomo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari e del Nucleo investigativo del Comando provinciale insieme al medico legale. Dai primi accertamenti sul cadavere non sono emersi segni di violenza o particolari lesioni, è quindi possibile che l'uomo sia morto a seguito di un malore. Il corpo è stato trasferito al Policlinico per i successivi esami medico legali.