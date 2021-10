Monserrato. Paura alla Cittadella universitaria, cade una gru

Ancora da chiarire le cause. Interrotte le lezioni in corso e sgomberato l’edificio

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente questo pomeriggio, poco dopo le 16, nella Cittadella universitaria di Monserrato. Una gru utilizzata per l’esecuzione di alcuni lavori è caduta sul pontile che collega due diversi blocchi. Ancora da chiarire le cause. Interrotte le lezioni in corso e sgomberato l’edificio. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.