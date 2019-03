Incendio in un’abitazione, i Vigili del Fuoco mettono in salvo il proprietario e un gattino

Provvidenziale l’intervento delle squadre del 115

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, per un incendio di un'abitazione in via Valle D'Aosta, nel comune di Sinnai. La Sala operativa del 115 ricevuta la prima richiesta di soccorso, ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento, con il supporto di un autobotte: gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato il proprietario che, nel tentativo di spegnere il rogo, probabilmente è rimasto intossicato.

L’uomo è stato affidato al personale sanitario del servizio di emergenza del 118 presente sul posto.

Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme è stato intercettato e salvato un gattino. Spente le fiamme si è provveduto alla messa in sicurezza dell’edificio e dell'area circostante.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a prestare il primo soccorso al micio che poi e’ stato accompagnato alla clinica veterinaria. Sul posto un’Aps, (auto pompa serbatoio), e il supporto di un Abp (auto botte pompa), per un totale di due automezzi e sette operatori. Le indagini sono in corso, sebbene le probabili cause dell’incendio siano da attribuire ad un corto circuito.