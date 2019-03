Paolo Truzzu: “Fratelli d’Italia, unico partito in crescita anche in Ogliastra”

“Il movimento cresce e si mantiene in linea con le altre province”

Di: Alessandro Congia

“Fratelli d’Italia è l’unico partito ad aver aumentato il suo consenso rispetto alle Regionali 2014 e alle Politiche di un anno fa. Anche in Ogliastra il movimento cresce, e si mantiene in linea con le altre province”.

Paolo Truzzu, portavoce regionale di FdI, commenta così il risultato elettorale e analizza anche il voto in Ogliastra, territorio storicamente difficile per la destra.

“Abbiamo raggiunto un buon risultato in Ogliastra, grazie alle candidature di Nicola Salis e Stefania Vargiu, due militanti che ci hanno messo la faccia e tantissimo impegno, e che ringraziamo per la loro dedizione, a differenza di chi per propria scelta personale ha rassegnato le dimissioni poco prima delle elezioni”, spiega.

“C’è chi ha preferito un altro progetto politico, come l’unione con la Lega, che a conti fatti non avrebbe portato alcun risultato, e chi invece ha deciso di tenere alta la bandiera di Fdi”, aggiunge Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia.

“Siamo contenti che il partito sia stato rappresentato in Ogliastra da Nicola e Stefania, del loro risultato personale in un territorio difficile che elegge uno solo consigliere e dove, per la logica del voto utile, è forte di conseguenza la concentrazione delle preferenze sui partiti più forti”, concludono Deidda e Truzzu.