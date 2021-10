A Mandas "Teatru in Domu": spettacoli teatrali nelle abitazioni dei cittadini

Non saranno i cittadini a recarsi a teatro, sarà il teatro a recarsi a casa dei cittadini. Numerosi spettacoli che intratterranno gli abitanti da ottobre a dicembre. Sindaco Oppus: "Vogliamo ribadire che i piccoli Comuni hanno gli stessi diritti e opportunità delle città"

Di: Giammaria Lavena

"Teatro in Domu": è la singolare iniziativa nata a Mandas, che vedrà protagoniste le abitazioni dei cittadini, dove gli attori teatrali si recheranno per esibirsi in numerosi spettacoli. Da "Battor Moros - La nascita del Partito Sardo d'Azione" del 28 ottobre fino a "Caborus, puddas arestis e piccioccheddus malus" del 19 dicembre; nel mezzo tante altre esibizioni.

"Ci hanno abituati sin da piccoli ad andare a Cagliari per assistere ai grandi spettacoli teatrali - commenta il sindaco Umberto Oppus -. A Mandas vogliamo ribadire che anche e soprattutto i piccoli Comuni hanno gli stessi diritti e opportunità delle città".

"Anzi - precisa -, facciamo di più. Portiamo noi il teatro non in strutture pubbliche, ma bensì nelle case e nei cortili del paese: Teatru in domu". Per assistere agli spettacoli teatrali bisognerà essere muniti di green pass e mascherina. In caso di pioggia gli eventi verranno spostati all'ex Monte Granatico di via Corrias.