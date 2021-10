Auto in fiamme a Cagliari: intervengono i Vigili del Fuoco

Parzialmente danneggiata anche un'auto parcheggiata nelle vicinanze. L'intervento dei Vigili ha impedito la propagazione delle fiamme agli appartamenti circostanti

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina, intorno alle 5, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti per l'incendio di un'autovettura in sosta in un parcheggio condominiale. E' stata inviata una squadra in via Malfidano: gli operatori giunti sul posto con un'Aps hanno delimitato l'area, spento le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante.

Un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze è rimasta parzialmente danneggiata per irraggiamento. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti del condominio.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno avviato i rilievi per stabilire le cause, in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini, per quanto di loro competenza.