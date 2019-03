Torralba. Iniziati i corsi di informatica e inglese

Le iniziative sono promosse dalla cooperativa “Valle dei Nuraghi” in collaborazione con l'Amministrazione comunale

Di: Antonio Caria

Hanno avuto inizio nei giorni scorsi i corsi di informatica e di inglese promossi dalla cooperativa “Valle dei Nuraghi” in collaborazione con l'amministrazione comunale di Torralba.

Trenta le ore di lezione totali, suddivise in 15 incontri. Più di 40 gli iscritti, che si cimenteranno, per quanto riguarda l’inglese, in un livello intermedio, incentrato sulla "conversation" per insegnare agli utenti come rapportarsi nel proprio lavoro, con gli anglofoni, mentre per l’informatica saranno utilizzati servizi web della pubblica amministrazione (pec, spid, tessera sanitaria, acquisti on-line e sicurezza su internet, uso degli strumenti di Google anche dagli smartphone e tablet).