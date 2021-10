Incidente alle porte di Oliena: auto si ribalta

Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 19 di oggi, 25 ottobre, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta sulla SP 22 all'entrata di Oliena per un incidente stradale.

Il sinistro ha interessato la conducente di una Lancia Musa che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi e restando incastrata all'interno dell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto all'estrazione della malcapitata dall’auto e a consegnarla al servizio sanitario 118 per le prime cure.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Oliena per i rilievi di legge.