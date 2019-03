Banari. A “Il Quadrifoglio” il Servizio prelievi ematici

La Società di Torralba gestirà il servizio per altri due anni

Di: Antonio Caria

Sarà ancora la Società “Il Quadrifoglio” di Torralba a gestire il Servizio prelievi a Banari. È quanto stabilito dalla determina del settore socio-culturale numero 87/35 dello scorso 27 febbraio.

Come si evince dal documento, la stessa Società ha offerto per l’esecuzione dei servizi il ribasso percentuale del 1% sull’importo di base d’asta di € 8.000,00, oltre € 1.742,40 iva al 22% per complessivi lordi € 9.662,40 .

Un Servizio molto importante e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale che permette ai banaresi di evitare i viaggi verso altri presidi ospedalieri e che sta riscuotendo un buon consenso. In base all’aggiudicazione, il “Quadrifoglio” gestirà il Servizio sino al 28 febbraio 2021.