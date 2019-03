Sgominata la banda dei latitanti sardi: dal sole delle Tenerife alle celle del carcere

Un sodalizio criminale che aveva un tenore di vita agiato, oltre allo spaccio di droga anche furti e rapine

Di: Alessandro Congia

Prima condannati nel 2005 per smercio di droga (eroina), poi la sentenza definitiva avvenuta nel 2016 con la quale il giudice decretò la pena detentiva in carcere. Ma loro hanno preferito scappare, rifugiarsi in Spagna e condurre una vita decisamente normale.

Dopo 3 anni la famiglia scappata dall’Isola della Maddalena è stata scoperta: Maddalena Racca, 80 anni, i figli Domenico Consolino, 53 anni, Michele Consolino, 43 anni, e la compagna di Domenico, Angela Puddu, 43 anni, originaria di Capoterra, sono stati ammanettati.

Una brillante operazione, illustrata questa mattina dal vice questore, Dario Mongiovì della Questura sassarese che, in collaborazione con il centro operativo della Polizia di Roma e le forze dell’ordine spagnole, ha dato un esito positivo. Gli arrestati, due uomini e due donne, appartenenti alla stessa famiglia, erano ricercati dopo le condanne per droga e furto. accusati dei reati di detenzione e spaccio di eroina, furto e ricettazione, per fatti avvenuti negli anni 1998 e 1999 a La Maddalena.

Su tutti, dopo la condanna a pene tra 7 e 10 anni emessa nel 2016, pendeva un mandato di arresto europeo, spiccato dalla Procura di Tempio Pausania.