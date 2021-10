Misericordia Cagliari: corso per nuovi soccorritori e aspiranti volontari

Prima lezione il 29 ottobre 2021

Di: Redazione Sardegna Live

La Misericordia di Cagliari organizza un corso finalizzato alla formazione di nuovi soccorritori. La prima lezione del corso di primo soccorso riservato agli aspiranti volontari si svolgerà il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 20 nei locali della Parrocchia di San Carlo, in via San Carlo Borromeo 6, Cagliari. Per l'accesso ai corsi è necessario presentare Green Pass valido prima dell’inizio di ogni lezione. Per informazioni e per iscrizioni scrivere una mail all'indirizzo: magistrato@misericordiadicagliari.it

La Fraternità della Misericordia di Cagliari ODV, costituita il 18 Marzo 1976 svolge autonomamente attività di primo soccorso in convenzione con il servizio Emergenza/Urgenza 118 della Regione Sardegna con due ambulanze convenzionate. Inoltre, grazie anche a un ulteriore ambulanza di cui dispone, svolge opere d’assistenza senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza, restando assolutamente esclusa qualunque forma di compenso per i volontari che gratuitamente prestano la loro attività, paghi solo dell’impegno di solidarietà da essi fraternamente assolto.

La Misericordia di Cagliari vanta anche del gruppo di Protezione Civile, che si occupa principalmente delle radiocomunicazioni in emergenza, sia con strutture proprie sia in supporto alle attività svolte dalla Protezione Civile Regionale. L’Associazione è dotata di un ponte radio di proprietà su frequenze concesse dal Ministero delle Telecomunicazioni. Altresì, ha una dotazione di apparati radio portatili e veicolari per stabilire le comunicazioni tra gli operatori e i mezzi in esercizio.