Judo: due algheresi ai Campionati mondiali di Kata

Nella Nazionale Italiana di Kata anche i judoka algheresi Ilaria e Nicola Placidi, che gareggeranno nella specialità del Kodokan Goshin Jitsu

Di: Redazione Sardegna Live

Dal 26 al 28 ottobre a Lisbona, in Portogallo, si svolgerà il Campionato del mondo di Kata a cui parteciperanno circa 206 atleti in rappresentanza di 25 nazioni provenienti da 4 continenti.

La Nazionale Italiana di Kata parteciperà con la squadra quasi al completo e tra questi anche i judoka algheresi Ilaria e Nicola Placidi del Judo Club Alghero, che gareggeranno nella specialità del Kodokan Goshin Jitsu (la forma dell’autodifesa), di cui sono vicecampioni italiani del 2019.

Il Campionato del Mondo è la prima gara di Kata in presenza dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia; nei primi mesi del 2021 sono state organizzate delle competizioni di kata solo in modalità on line e i Placidi vi hanno partecipato con eccellenti risultati (sesti alla European Cup di Pordenone e primi alla Gara Nazionale Memorial BISI). Grande soddisfazione da parte dei Tecnici del Judo Club Alghero, i Maestri Piredda che da tanti anni coltivano anche questa specialità del Judo e grande gioia per la ripartenza delle competizioni a tutti i livelli.