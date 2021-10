Morto suicida l'uomo che ieri ha massacrato di botte la moglie a Cagliari

Si è gettato da una finestra del settimo piano dell'ospedale Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Ha deciso di farla finita gettandosi da una finestra del settimo piano dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Un ultimo folle gesto per il filippino fermato ieri dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito brutalmente la moglie con una bottiglia di vetro, nel loro appartamento in via Pargolesi, a Cagliari. I due vivevano insieme ad altre coppie di filippini e lavoravano entrambi come badanti. Hanno due piccoli figli di uno e sette anni. La malcapitata, 34 anni, è finita in ospedale, riportando ferite molto gravi. Il fatto non sarebbe isolato, infatti lei già tempo fa si sarebbe rivolta all'associazione Luna e Sole Onlus, che offre assistenza alle donne vittime di violenza.