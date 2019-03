Ploaghe si prepara al carnevale

Gli eventi sono organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta e i gruppi volontari

Di: Antonio Caria

Tutto pronto per il “carnevale ploaghese” 2019 organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta Giovanile e con i gruppi volontari.

Sabato 2 marzo alle 16.00, con bis il giorno di martedì grasso (5 marzo), dal piazzale della chiesa Cristo Re, partirà la sfilata dei tre carri locali: quello del gruppo “Last Minute” con il tema della “Fabbrica di cioccolato”, “Sant’Arrangia” con il tema di “Pinocchio”, e della “Croce Gialla” con il tema “Gnomeo e Giulietta”.

Inoltre è prevista anche la partecipazione di un carro proveniente da Osilo col tema “La casa di carta”. Il percorso delle due sfilate prevede la partenza dalla chiesa di Cristo Re, il passaggio nel Corso Giovanni Spano fino alla piazza San Pietro, dove i carri faranno una pausa per far ballare i partecipanti, per poi concludere la serata nella piazza del convento.