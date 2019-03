“Io sto con i pastori sardi”, il video di Daniele Contu dedicato al nonno allevatore. VIDEO

Daniele Contu, comico selargino che da 17 anni incanta le piazze sarde con i suoi spettacoli, ha realizzato un video musicale per amplificare la protesta dei pastori sardi

Di: Alessandro Congia

Anche Daniele Contu è sensibile alla vertenza vissuta da centinaia di famiglie che combattono sul prezzo del latte: “Il problema dei pastori sardi mi ha colpito da subito – dice Daniele - provengo da una generazione di pastori, allevatori, commercianti di bestiame e macellai. Non potevo stare a guardare di fronte a questa ingiustizia. Umiliare il pastore significa umiliare una regione intera. Il lavoro del Pastore è un mestiere nobile e faticoso. Tutti i sardi sono chiamati a reagire in qualche modo e io ho voluto regalare la mia visibilità e la mia creatività artistica. Ma non mi fermerò qui. Farò arrivare questo video fuori Sardegna e farò cantare questa canzone nelle piazze del mio tour, prodotto da Produzioni Artistiche Vadilonga, assieme ai miei pupazzi. Dedico questo video a mio nonno Ignazio, di Villamar che da bambino piccolissimo mi ha trasmesso la passione per gli animali. In fin dei conti nel cuore siamo tutti pastori”.

Guardate il VIDEO