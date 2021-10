Frontale a Cagliari: quattro persone coinvolte, due all'ospedale in codice rosso

Ancora da definire le dinamiche che hanno portato all'impatto frontale fra i due mezzi, un Suv e un fuoristrada

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina, da richiesta pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 9,30 a Cagliari, in viale Salvatore Ferrara, prima dello svincolo per il quartiere di Sant'Elia - direzione Calamosca, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

I veicoli coinvolti, un Suv dove viaggiavano tre persone e un fuoristrada a bordo del quale era presente il solo conducente. Gli operatori della squadra dei Vigili del Fuoco all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Gli occupanti sono stati tutti soccorsi dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza del 118 con le ambulanze. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.