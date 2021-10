Violenza ad Assemini: sorprende la compagna con l'amante e li aggredisce

Scoperto il tradimento è andato su tutte le furie, ora rischia la denuncia

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver sorpreso la compagna a casa con l'amante, sarebbe andato su tutte le furie aggredendo entrambi. Sarebbe avvenuto all'alba ad Assemini, dove un 27enne, scoperto il tradimento, si sarebbe scagliato contro la fidanzata 25enne e un coetaneo in compagnia del quale si sarebbe intrattenuta.

La violenta discussione è subito degenerata. Il giovane avrebbe aggredito il rivale prendendo poi a pugni una vetrata finita in frantumi. Alcune schegge hanno colpito di striscio la giovane donna ferendola. Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri e un'ambulanza del 118.

La 25enne, trasportata in ospedale per essere medicata, non ha riportato gravi ferite. L'amante, invece, si è allontanato prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Nei confronti del 27enne potrebbe ora scattare una denuncia.