Cagliari, ok a ricognizione dei resti di Fra' Nazareno da Pula

Avverrà martedì 26 ottobre in forma strettamente riservata, senza fedeli

Trent'anni dopo la sua morte, i Frati Cappuccini e la Diocesi di Cagliari hanno deciso di effettuare la ricognizione dei resti mortali di Fra' Nazareno da Pula, al secolo Giovanni Zucca. Scomparso il 29 febbraio del 1992, è attualmente in corso il processo per la sua beatificazione.

La ricognizione avverrà in forma strettamente riservata, alla presenza unicamente delle autorità ecclesiastiche, dei membri del Tribunale Ecclesiastico e dei periti nominati, nel Santuario della Madonna della Consolazione a Pula, in località Is Molas. Lo ha comunicato il superiore della Comunità dei Frati e vice postulatore della causa di beatificazione, Padre Roberto Sardu.

I fedeli potranno sostare in preghiera sul sagrato della chiesa. Alle ore 17,30 saranno celebrati i Vespri e subito dopo avrà inizio la ricognizione.

Fra' Nazareno nacque a Pula il 21 gennaio del 1911 e dopo una lunga permanenza in Africa, dove fu impegnato in operazioni belliche e fu fatto prigioniero in un campo di concentramento inglese, tornò in Sardegna per entrare, sotto la guida spirituale di San Pio da Pietrelcina, tra i Frati Minori Cappuccini. Cuoco, questuante e portinaio, assistette caritatevolmente poveri e ai malati. Con gli anni crebbe la sua fama di santità, legata anche ad eventi prodigiosi e a guarigioni miracolose.