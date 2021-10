Sestu. Odore di cannabis nell'aria: carabinieri scoprono 43 piante in un ovile

Il proprietario, un 42enne del posto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Di: Giammaria Lavena

Stamattina all'alba a Sestu, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 42enne allevatore del luogo. L'odore intenso, aspro, molto particolare della cannabis aveva colpito qualcuno che era occasionalmente transitato in zona e segretamente lo aveva riferito ai carabinieri.

Questi in breve tempo hanno organizzato un ben mirato servizio e hanno agito quasi a colpo sicuro. Così, al termine di una perquisizione eseguita presso l'ovile in uso all'uomo, situato in località "Riu Sassu", avrebbero rinvenuto nella sua disponibilità 43 piante di cannabis indica, alte circa 150 cm l'una, già sradicate e poste in essiccazione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà debitamente custodito in attesa delle analisi di laboratorio che saranno compiute dagli specialisti del RIS di Cagliari. In una fase successiva con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria il tutto verrà bruciato in idoneo sito.

Al termine della redazione degli atti l'uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.