Riunione dei pastori in programma per domani a Tramatza, si cerca un accordo

"Anche se siamo stanchi dobbiamo tenere duro"

Di: Sardegna Live

I pastori, dopo il fallimento del vertice sul prezzo del latte convocato in Prefettura a Sassari, si sono dati appuntamento per domani mattina alle 10,30 a Tramatza per discutere le opzioni da portare al tavolo riconvocato per il 7 marzo prossimo. Si parte da una certezza: si discute solo a partire dagli 72 cent a litro.

C'è anche da arrivare a una definizione chiara dei meccanismi della 'griglia' che deve portare al raggiungimento dell'obiettivo di un euro per la prossima annata agraria. Gli appelli alla partecipazione alla riunione di domani si susseguono su Whatsapp e su Facebook: "Partecipare è importante per dimostrare di essere uniti. Anche se siamo stanchi dobbiamo tenere duro".

Proseguono anche gli appelli alla calma e le condanne degli atti violenti come quelli di Nule e Orune.