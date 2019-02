Spettacolo, tradizione e sicurezza: ecco la Sartiglia 2019

Stamattina la presentazione a Palazzo degli Scolopi

Di: Antonio Caria

È stata presentata questa mattina a Palazzo degli Scolopi a Oristano, alla presenza del Sindaco Andrea Lutzu, del Presidente della Fondazione Sa Sartiglia Angelo Bresciani, di quelli dei Gremi Genesio Passiu e Marco Naletto, il Componidori dei falegnami Davide Musu (Claudio Tuveri non ha potuto partecipare per un contrattempo), del direttore della Fondazione Francesco Obino, del responsabile tecnico Filippo Uras, degli assessori Massimiliano Sanna, di Stefania Zedda, del Presidente della Pro loco Gianni Ledda e di Tore Cubeddu per Eja TV, l’edizione 2019 della Sartiglia, in programma il 3 e il 5 marzo.

Organizzatori e Forze dell’Ordine da mesi – è stato detto durante la conferenza stampa – hanno avviato un serrato confronto per mettere a punto una macchina in cui nulla sia lasciato al caso e all’improvvisazione elaborando un piano per la sicurezza che prende in esame ogni possibile situazione di emergenza.

Il conteggio del pubblico sarà realizzato con un sistema a lettore ottico. Ciascun percorso (Stella e Pariglie) sarà diviso in 2 settori con 11 accessi: 5 alla stella e 6 alle pariglie. Ogni settore avrà vie e spazi di fuga adeguatamente segnalati. La capienza totale sarà di 23 mila: 10.736 spettatori alla stella (2.428 in tribuna e 8.308 in piedi in un’area di 5.516 mq) e 12.173 alle pariglie (1.010 in tribuna e 10.153 in piedi in un’area di 6.938 mq). Il servizio antincendio sarà svolto da personale qualificato.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza la Fondazione Sa Sartiglia ha allestito un apparato composto da 200 persone: 12 tra medici, infermieri e conduttori con 3 ambulanze; 5 veterinari e 2 conduttori di mezzi (oltre ai veterinari della ASSL); 9 addetti al servizio radio e speakeraggio; 30 addetti al servizio d’ordine e verifica pass; 50 addetti alle aree riservate e alle tribune; 7 componenti Giuria Sartiglia (Presidente, 5 giudici di merito e 2 giudici di qualità); 8 operatori per tenere in ordine i percorsi; 40 addetti al servizio varchi e altri 50 della Protezione civile negli accessi per il conteggio del pubblico; 20 addetti al servizio antincendio; 12 ex sartiglianti per assitenza ai cavalli in caso di emergenza.

Conefrmata anche quest’anno la verifica in tempo reale del numero di spettatori, grazie a un sistema curato dalla ditta PGMR Italia di Milano.

Prima e dopo la manifestazione saranno svolti i controlli sull'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, a campione mentre gli alcoltest si svolgeranno i giorni della Sartiglia prima che abbiano inizio la Corsa alla stella e la Corsa delle Pariglie.

I protagonisti saranno ì i due Componidoris, Davide Musu e Claudio Tuveri, alla testa di 117 cavalieri saranno gli assoluti protagonisti in via Duomo per la Corsa alla Stella e in via Mazzini per la Corsa delle Pariglie.

La Fondazione Sa Sartiglia, insieme al Comune di Oristano e ai Gremi di San Giuseppe e San Giovanni, stanno lavorando per ultimare i preparativi per offrire agli spettatori che ogni anno affollano la città tante iniziative capaci di arricchire la manifestazione rendendo ancora più piacevole visitare Oristano.

Le vestizioni dei due Componidoris si terranno nella sede del Gremio dei Contadini in via Aristana per Claudio Tuveri domenica. Il Gremio dei Falegnami ha confermato il giardino di Casa Pruneddu in via Solferino per la vestizione di Davide Musu.

Anche quest’anno sarà presente la delegazione proveniente da Sinj (Croazia), nel nome del gemellaggio tra la Sartiglia e l’Alka. Presenti anche le delegazioni delle giostre all'anello che si corrono a Barban (Croazia), Sulmona (Italia) e Zante (Grecia).