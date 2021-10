San Vito. Abbatte il guard rail e finisce con l’auto fuori strada: grave un giovane

Trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Stava percorrendo la SS 125 var quando, arrivato in località Piddia nel Comune di San Vito, ha perso il controllo dell’auto, ha divelto il guard rail ed è finito fuori strada.

Un passante, che ha visto la vettura ribaltata contro un albero, ha allertato i soccorsi intorno alle 9 della mattina, mentre l’incidente sarebbe avvenuto all’alba. Il conducente, un ragazzo di 21 anni, sbalzato fuori dal mezzo, è stato trovato vicino alla vettura e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito e della Stazione di Muravera, secondo i quali alla base dell’incidente probabile un colpo di sonno.