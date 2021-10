Covid. Numeri in Sardegna rassicurano: Regione con più bassa incidenza di contagi

Nell'ultima settimana l'Isola fa registrare il dato più basso d'Italia

Di: Giammaria Lavena

In controtendenza rispetto al trend nazionale, la Sardegna segna il dato più basso in Italia per incidenza di casi Covid. Infatti, mentre nell'Isola la situazione appare stabile, facendo segnare numeri a ribasso, in Italia questa settimana l'incidenza è aumentata in 17 Regioni e Province autonome rispetto ai valori registrati nei sette giorni precedenti.

E' quanto emerge dalla tabella di accompagno al monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Le Regioni dove si è registrata una diminuzione dell'incidenza rispetto alla scorsa settimana sono: Sardegna (da 13,3 a 7,9 per 100mila abitanti), Basilicata (da 22,3 a 18,4), Calabria (da 43 a 36,7) e Sicilia (da 43,0 a 38,3).

Le tre dove, invece, l'incidenza è più elevata sono Provincia autonoma di Bolzano (85,6), Friuli Venezia Giulia (51,7) e Veneto (48,3).