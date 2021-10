Cagliari. Baraccopoli in fiamme, Truzzu: "Troveremo responsabili, pacchia finita"

"Cercheremo senza sosta i 4 scemi responsabili di questo scempio per assicurarli alla giustizia"

Di: Giammaria Lavena

"Oggi sono tornato in via San Paolo per verificare l’effetto dell’incendio appiccato ieri notte all'ammasso di rifiuti accumulati negli anni". Lo fa sapere sui social il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

"Voglio dire solo due cose: la prima è che sono felice che nessuno si sia fatto male e non ci siano stati danni alle altre attività. Grazie ai vigili del fuoco per il grande lavoro svolto", commenta.

"La seconda - assicura - è che non ci fermeremo. Puliremo e bonificheremo tutto. E cercheremo senza sosta i 4 scemi responsabili di questo scempio per assicurarli alla giustizia. Perché la pacchia è finita".