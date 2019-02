Il coordinatore della Lega Zoffili: “Non mi siedo a nessun tavolo per parlare dell'assetto della Giunta fino a che non avremo il risultato definitivo delle elezioni"

"È assurdo che a quattro giorni dal voto ancora non abbiamo una fotografia certa sul numero dei consiglieri che spettano a ciascun partito"

Di: Ansa

"Non mi siedo a nessun tavolo per parlare dell'assetto della Giunta, fino a che non avremo il risultato definitivo delle elezioni".

Lo dichiara all'ANSA il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore per la Sardegna della Lega, cioè della prima forza politica della coalizione di centrodestra che ha vinto le regionali del 24 febbraio. È assurdo che a quattro giorni dal voto ancora non abbiamo una fotografia certa sul numero dei consiglieri che spettano a ciascun partito - aggiunge - quindi non posso impegnarmi sulla definizione di una squadra, sarebbe come cercare di stabilire il sesso degli angeli".

Purtroppo, continua Zoffili, "l'inefficienza della Regione Sardegna che non completa le operazioni costituisce una perdita di tempo per i sardi: più tardi arriva il risultato definitivo, più si tarderà sulla Giunta".