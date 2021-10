Nieddu: "Chiusura dell'ospedale di Iglesias è ipotesi priva di fondamento"

"La carenza di specialisti pesa nel Sulcis come sul resto dell'Isola, ma anche qui siamo al lavoro per mettere in campo ogni soluzione necessaria a garantire i servizi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Le notizie sull'imminente chiusura dell'ospedale Cto sono prive di qualunque fondamento". Lo dichiara l'assessore regionale della Sanità in merito alle voci circolate negli ultimi giorni sul presidio di Iglesias.

"La carenza di specialisti pesa nel Sulcis come sul resto dell'Isola, ma anche qui siamo al lavoro per mettere in campo ogni soluzione necessaria a garantire i servizi", prosegue l'esponente della Giunta, che nei giorni scorsi ha incontrato il commissario della Assl. "La chiusura del Cto - dichiara l'assessore - sarebbe gravissima ed è un'ipotesi che non è mai stata presa nemmeno lontanamente in considerazione".

Sulle criticità l'esponente della Giunta regionale precisa che "Oggi, al Cto, le maggiori sofferenze si registrano nella Radiologia e nella Chirurgia. Per ciò che riguarda la prima il commissario dell'Assl ci ha informato che una soluzione tampone è già stata attivata attraverso le prestazioni aggiuntive e non si esclude l'arrivo di rinforzi da altri presidi, mentre per rafforzare l'organico della Chirurgia si stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi e nei prossimi giorni riunirò nuovamente i vertici dell'Assl e dell'Ats per fare il punto. Se da un lato il numero di specialisti in campo restituisce uno scenario in cui la coperta è corta, dall'altro portiamo avanti ogni sforzo organizzativo necessario a garantire il diritto all'assistenza e alle cure dei cittadini".