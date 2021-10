Omicidio Mario Sedda: sopralluogo dei carabinieri del Ris di Cagliari.

Gli specialisti dell'Arma effettueranno un sopralluogo nell’area in cui fu rinvenuto il cadavere

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, 22 ottobre, i carabinieri del Ris di Cagliari effettueranno un sopralluogo a Porto Torres, nell’area in cui fu rinvenuto il cadavere di Mario Sedda.

Le operazioni inizieranno alle ore 9 e si protrarranno per tutta la mattinata. Durante l’esecuzione del sopralluogo si renderà necessaria la chiusura al traffico dell’intera intersezione stradale dell'ex SS 131, all’ingresso di porto torres. Il traffico in entrata ed in uscita dal centro urbano sarà dirottato dalla polizia locale di Porto Torres su altre arterie stradali.

L’atto è connesso ad alcune positive risultanze investigative necessarie di approfondimento.