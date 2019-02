Topo d’auto bloccato dalle Volanti: 48enne pregiudicato in arresto

La centrale operativa della Questura ha immediatamente inviato sul posto gli equipaggi delle Volanti

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Pierpaolo Ermatosi, 48enne, cagliaritano, pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato e continuato su auto e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nel pomeriggio di ieri è giunta una chiamata sulla linea 113 che segnalava, all’altezza di Via Dante angolo Viale Bonaria, un soggetto che aveva aperto una Fiat Panda regolarmente parcheggiata e, dopo aver rovistato all’interno, si era spostato per tentare di aprire altre autovetture in sosta.

Il Centro Operativo ha inviato gli equipaggi della Squadra Volante sul posto che, nella discesa di Via Bonaria, hanno notato un soggetto, corrispondente per tratti fisici e nell’abbigliamento a quelli forniti nella segnalazione, il quale si dirigeva con passo celere verso la Via Bottego.

Mentre si allontanava, l’uomo si disfava, gettandoli sotto un’auto in sosta, di un raschietto per edilizia e un pezzo di ferro, prontamente recuperati dagli agenti. Subito bloccato ed identificato per Ermatosi Pierpaolo, lo stesso veniva sottoposto a perquisizione personale con esito positivo in quanto sulla sua persona sono stati rivenuti un frontalino per autoradio e uno spadino.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’individuo aveva forzato la portiera della Fiat Panda e di una Fiat Punto parcheggiata poco distante mentre l’autoradio era stata asportata da una terza autovettura, che presentava il vetro rotto, parcheggiata nella discesa di Via Bonaria. Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.