L’Università di Sassari aderisce alla campagna nazionale "M’Illumino di meno"

Domani 1 marzo alle 18.00 un evento al piano terra del Polo bionaturalistico di Piandanna

Di: Antonio Caria

Anche quest'anno l'Università di Sassari aderisce alla campagna nazionale "M’Illumino di meno", promossa nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar e Rai Radio2.

Alle 18.00, all'ingresso del Polo bionaturalistico di via Piandanna. Si terrà un evento allo scopo di riflettere sul significato del riuso e del riciclo.Previsti gli interventi di Samanta Bartocci, Giovanni Maria Biddau, Michele Valentino e Stefania Bagella che proporranno ai partecipanti di rileggere la città come un grande, potenziale spazio urbano d’apprendimento, uno spazio di stimolo all’azione e portatore di conoscenza.

Un modo per ripensare le città e i paesaggi in funzione anche del tempo e del loro ciclo di vita, spazi che sono in attesa di essere riabitati,dove riciclare significa anche trovare strumenti nuovi per dare nuovi significati e nuovi usi a quanto già esiste nei nostri territori.

Alle 18.50 verranno percorse le scale interne verso il Museo scientifico dell'Università MUniss con l'idea di ripensare alle vicende secolari dell'ateneo attraverso una passeggiata in penombra, rinnovando il senso e la percezione degli oggetti che, prolungando la loro vita oltre le necessità dell'uso, sono i testimoni della nostra storia.

Contribuiscono all'iniziativa il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari e il museo scientifico dell'Ateneo MUniss.