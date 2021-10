Guida alla prosperità. Appuntamento a Sassari con Paolo Ruggeri

OSM, una delle aziende che ha fondato, è una delle realtà più apprezzate a livello mondiale nel mondo della consulenza manageriale

Di: Redazione Sardegna Live

✅ Venite si fa un Guadagnare Il Denaro?

✅ Venite si fa un gestire Il Denaro?

✅ Vieni SI Investe Il Denaro?

Quasi tutti, a un certo punto nella propria vita, si sono posti almeno una di queste domande. In tanti, lo vediamo ogni giorno, sfuggono alla risposta semplicemente dicendosi che “il denaro non è importante”.

⚠️Ma è davvero così? O forse è una bugia che si racconta chi il denaro fatica a guadagnarlo?!

Paolo Ruggeri, imprenditore, titolare di 16 aziende in giro per il mondo e autore di 6 best seller di management tradotti in 9 lingue, ha dedicato la sua vita alla creazione della prosperità. OSM, una delle aziende che ha fondato, è una delle realtà più apprezzate a livello mondiale nel mondo della consulenza manageriale.

➡️Un vero self-made man che ha raccolto 30 anni di esperienza in un libro imperdibile e che sarà con noi, dal vivo, per parlarci della sua storia e della sua esperienza.

Se sei un imprenditore scoprirai come aumentare gli utili della tua azienda. Se sei un professionista o una partita IVA scoprirai come guadagnare di più e come gestire al meglio il tuo reddito. Ma non solo, capirai come gestire e investire il tuo denaro creando un portafoglio che sfrutti i vari asset possibili (azioni, obbligazioni, cryptovalute...)

❇️La prosperità è il frutto di atteggiamenti, abitudini e comportamenti adatti: l’80% delle persone non li conosce, mentre il restante 20% ne approfitta per accumulare prosperità.

🔥Vuoi fare parte di questo 20%?

Ad aprire l'evento sarà Andrea Podda, CEO & FOUNDER dell'azienda Mab &Co, specializzata nella formazione per Imprenditori e partner dell'OPEN SOURCE MANAGEMENT International Group. Andrea Podda è prima di tutto un Imprenditore che ha automatizzato le proprie Aziende e che per primo ha applicato le strategie di Marketing efficace al fine del posizionamento di importanti brand in diversi settori.

⏳⚠️ Non perderti questa occasione, prenota il tuo posto gratuitamente!

CLICCA QUI