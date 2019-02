“I grandi interpreti della musica: domani al Verdi il “Duo Baldo”

Di: Antonio Caria

Dopo il successo del Quartetto d'archi “Van Kuijk”, proseguono gli appuntamenti con la decima edizione de “I grandi interpreti della musica”.

Domani 1 marzo alle 21.00 , al teatro Verdi, è in programma l'esibizione del “Duo Baldo” composto Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte.

I due presenteranno il concerto “Musiche variopinte” insieme ad un'altra grande artista della scena internazionale, Maria Luigia Borsi.

“La musica classica e il bel canto sono purtroppo considerati generi di nicchia – ha dichiarato la soprano – eppure sono nati per la gente comune, sono sempre stati amati dal popolo. Il nostro intento è quello di contribuire a colmare questo gap, di riportare questo repertorio meraviglioso fra la gente, di incuriosire i giovani, i bambini che tanto si divertono ai nostri spettacoli, con la speranza che il nostro lavoro li porti sempre più spesso in teatro e faccia scoprire loro la meraviglia di un concerto sinfonico e di un'opera lirica”.

Il duo Baldo ha avuto il suo primo importante successo il 24 aprile 2004 quando è stato invitato dalla “Fondazione Arpa” per accompagnare il tenore Andrea Bocelli. In seguito si è esibito, in Italia e all’estero, calcando palcoscenici prestigiosi tra i quali il Festival di Salisburgo, il Musashino Cultural Foundation di Tokyo, la Shanghai Concert Hall, il Teatro Grande di Brescia, i concerti dell'Associazione Musicale Lucchese e quelli della Società dei Concerti di Trieste. Il duo si è esibito durante il maxiconcerto “Pax Mundi” in ricordo di Papa Giovanni Paolo II trasmesso da RAI2 e nella trasmissione “Tu Si Que Vales” su Canale 5.

Una curiosità: Brad Repp suona un prestigioso violino di Testore del 1736.“Il nostro progetto nasce da due grandi amori: la musica e il teatro – ha sottolineato –e dal desiderio di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla musica cosiddetta colta”.