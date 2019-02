“Ciao zio Gianfry, la tua risata la sentirò sempre anche se sarai lassù”

Un uomo buono e sempre sorridente con tutti, il ricordo del nipote Riccardo Sanna

Di: Alessandro Congia

Gianfry era quel “giovanotto” buono e sempre sorridente, 63 anni, un uomo sempre alla mano e conosciutissimo in città, nei locali della movida cagliaritana. Se ne andato lasciando un vuoto incolmabile a chi lo conosceva e gli voleva un bene dell’anima. Lavorava spesso fuori, in Thailandia, poi tornava nella sua amata Sardegna, nella sua amata Cagliari, dove aveva tanti amici e amiche che riabbracciava con il cuore in mano.

“Non può essere vero – scrive Riccardo Sanna- eri il più forte di tutti e ogni vacanza fatta assieme ti dicevo sempre “ma come fai ad avere tutta questa energia?” Eri molto di più di uno zio, eri “il mio compagno di merende” come ti piaceva chiamarmi . 8 capodanni assieme come amici sempre in giro.

Due capodanni in Thailandia a divertirci come non mai... maledetta Thailandia che ora ti ha portato via. Non ti dimenticherò mai e farò sempre tesoro dei tuoi insegnamenti e ti sarò sempre grato per ogni nostra risata qui e dall’altra parte del mondo. La tua risata la sentirò sempre anche se sarai lassù. Ciao zio Gianfry”.

Alcuni post di chi lo conosceva

Ti ho chiamato e ti ho aspettato!! Non avrei mai pensato che non mi avresti più risposto! Abbiamo fatto tutto tra dicembre e gennaio!! Tutta la notte tutti i locali!! L'altra sera abbiamo fatto rawai e nai harn affianco in motorino e ci dicevamo quanto fortunati siamo a vivere qua!! Tu vivrai sempre dentro di me!! Ciao amico!

Uomo buono e gentile, sempre pronto a regalarti un sorriso... sono veramente addolorata.

Solo 8 giorni fa eravamo al telefono..... volo alto nel cielo.... unico luogo dove ti sentirai libero... ciao gianfry.

Sono certa che hai sorriso anche alla morte quando ti ha abbracciato e ti ha spinto a volare via nei cieli della Thailandia che tu amavi tanto come la tua terra sarda. Vola in alto Gianfry Sanna, gioca con le stelle, falle danzare come danzavi tu nella vita che tanto amavi. Non eri mai stanco nonostante il caldo, le lunghe ore di lavoro. La tua energia non si esauriva mai. Mancherai caro Gianfranco. Tu continua a viaggiare, salta da una nuvola all'altra, tocca le stelle e magari arrivi alla luna.