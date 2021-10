Cagliari. Auto tampona autocarro che si ribalta: due all'ospedale

I due occupanti del mezzo a tre ruoti sono rimasti intrappolati nell'abitacolo. Soccorsi, sono stati trasferiti all'ospedale in codice rosso

Di: Giammaria Lavena

Incidente questa mattina sulla ss 391, all'altezza del cavalcavia che porta all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Un autocarro, per cause ancora da accertare, è stato tamponato da un'auto.

Le due persone a bordo del primo mezzo sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale in codice rosso. L'autocarro si è ribaltato e i due occupanti sono rimasti intrappolati.

Il conducente dell'auto si è fermato per soccorrerli e con lui c'era anche un vigile del fuoco che lavora al distaccamento aeroportuale di Elmas e che si è fermato per aiutarli.

Sul posto sono arrivati poi arrivati i carabinieri, le ambulanze del 118 e le squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari. I due non hanno riportato gravi traumi e non sono in pericolo di vita.