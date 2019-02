Tutto è pronto per la XXI edizione della Pentolaccia a Cavallo di Dorgali

Protagonisti assoluti della manifestazione, trasmessa per la prima volte in diretta da Sardegna Live, con la conduzione di Giuliano Marongiu, saranno i cavalli e i cavalieri in maschera

Di: Redazione Sardegna Live

C’è grande attesa per uno dei grandi eventi di Carnevale, che riunirà a Dorgali, martedì 5 marzo, il pubblico delle grandi occasioni per la XXI edizione della Pentolaccia a Cavallo, organizzata dall’Associazione Ippica Dorgalese con la collaborazione della Pro Loco e del Comune di Dorgali.

Protagonisti assoluti della manifestazione, trasmessa per la prima volte in diretta da Sardegna Live, con la conduzione di Giuliano Marongiu, saranno i cavalli e i cavalieri in maschera, provenienti da numerosi centri dell’Isola i quali animeranno il grande spettacolo della tradizione popolare nel Corso Umberto, una delle vie principali del paese.

L’appuntamento equestre ogni anno richiama appassionati, visitatori e turisti, regalando emozioni, e brividi.

Sempre nella stessa giornata si potranno ammirare anche i suggestivi carri allegorici che sfileranno per le vie del paese.