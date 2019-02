Uri: ecco il programma del carnevale 2019

Attesa per la sfilata dei carri allegorici di sabato 2 marzo

Di: Antonio Caria

Hanno preso il via gli appuntamenti de “Il carnevale urese 2019”, promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla Consulta delle associazioni in collaborazione con la ludoteca “Urilandia”, la Biblioteca Comunale “G.M. Cherchi”, la Parrocchia N.S. della Pazienza, la Pro Loco e i volontari del Servizio Civile Nazionale.

Domani 28 febbraio alle 10:00, è prevista la sfilata dei bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, con partenza dagli stessi locali.

Sabato 2 marzo alle ore 15:00, è in programma la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi a piedicon partenza da piazza della libertà.

Le manifestazioni si concluderanno con “il martedì grasso” (5 marzo): alle 15:30 si terrà la sfilata dei bambini della ludoteca, in collaborazione con la Parrocchia, che si concluderà con una festa in maschera presso il salone parrocchiale della Chiesa Nostra Signora di Paulis.

Per la Sindaca Lucia Cirroni “Negli ultimi anni si è riscontrato un maggior interesse da parte della popolazione per gli eventi connessi al carnevale, rendendo necessario un coordinamento che con l’ausilio dei vari partner ed in particolar modo dei volontari del servizio civile ha permesso di stilare un calendario ricco di eventi che coinvolga tutte le fasce d’età”.