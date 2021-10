Legge omnibus: arrivano 24 mln per mega rogo Oristanese

Approvato articolo che stanzia ristori anche per altri territori

Di: Redazione Sardegna Live

Passa uno delle norme più attese della legge omnibus, l'articolo 1 che stanzia venti milioni di euro per far fronte ai danni causati dagli incendi dell'Oristanese.

I fondi saranno così ripartiti: dieci milioni per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole; due milioni per gli enti locali per l'attivazione di cantieri forestali, a difesa del patrimonio boschivo e contro il rischio idrogeologico; cinque milioni di euro per la concessione di contributi a favore dell'Agenzia forestale per lo sviluppo del territorio e per interventi urgenti di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza; tre milioni per i primi interventi urgenti a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni.

Grazie a un emendamento condiviso saranno stanziati anche quattro milioni per territori interessati da incendi diversi da quelli dell'Oristanese.