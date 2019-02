Torralba solidarizza con Leonardo Falchi

L’Amministrazione comunale: “I nostri pastori non sono questi, i nostri pastori sono onesti lavoratori che rivendicano i loro diritti in modo pacifico, rispettando soprattutto il lavoro di tutti”

Di: Antonio Caria

“L'amministrazione comunale, e tutta la comunità di Torralba, è profondamente scossa a seguito del violento atto compiuto ai danni del nostro concittadino, Leonardo Falchi”.

È questo si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Torrralba. “Questi – si legge –, purtroppo sono atti deprecabili e assolutamente da condannare: i nostri pastori non sono questi, i nostri pastori sono onesti lavoratori che rivendicano i loro diritti in modo pacifico, rispettando soprattutto il lavoro di tutti. Siamo vicini a Leonardo ed a tutta la sua famiglia, a breve – viene sottolineato – ci muoveremo per organizzare una raccolta fondi al fine di aiutare Leonardo a continuare il suo lavoro, attraverso l'acquisto di un nuovo mezzo”.

La decisione del Comune di Torralba arriva dopo le parole del pastore di Orune e uno dei portavoce dei pastori, Nenneddu Sanna. “Le migliaia di pastori che hanno aderito alla protesta pacifica tesa al riconoscimento dei propri diritti economici, condannano con fermezza e decisione il vile atto incendiario compiuto da insani balordi ai danni di un povero lavoratore, con il chiaro intento di turbare le trattative tra le parti della vertenza, già di per sé complesse”.

“Gli stessi – ha dichiarato Sanna – hanno deciso unanimemente di concorrere, ognuno per la propria parte che consisterà in 100 litri di latte, all'acquisto immediato del mezzo di trasporto oggetto di attentato, consci dell'importanza, in questa fase, della necessaria serenità degli animi e del ripristino dell' attività lavorativa della vittima innocente”.