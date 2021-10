Cagliari. Sale sul bus senza mascherina, fatto scendere minaccia di lanciare una pietra sul parabrezza

Denunciato un 35enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di un'attività investigativa scaturita da una denuncia-querela formalizzata il 16 luglio scorso dal direttore generale dell’azienda CTM S.p.a., hanno denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio un romeno 35enne, senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti denunce a carico, al momento irreperibile.

In particolare, è stato appurato dai militari che lo straniero lo scorso 1° luglio era salito su un filobus in servizio pubblico senza indossare la mascherina e aveva omesso di farlo anche dopo l'invito dell'autista ad utilizzarla. Giunto al capolinea in via lungomare Poetto, l'uomo era momentaneamente sceso dal mezzo, ma poco dopo aveva preteso di risalire, impedendo di fatto al conducente di riprendere la marcia, minacciando altresì di lanciare una pietra sul parabrezza del mezzo. A seguito di richiesta telefonica pervenuta al 112 da parte dell'autista, su disposizione della centrale operativa di Via Nuoro, sul posto era intervenuto personale del Radiomobile della Compagnia di Cagliari che aveva identificato l'interessato in attesa della formalizzazione della querela.