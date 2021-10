Ita deposita ricorso contro esclusione dal bando della continuità territoriale

Domani i giudici decidono sull’istanza di Volotea che, a sua volta, aveva presentato ricorso

Di: Redazione Sardegna Live

Come preannunciato nei giorni scorsi, i legali di Ita Airways hanno depositato al Tar della Sardegna ricorsi contro l'esclusione del nuovo vettore dal bando con procedura d'urgenza per l'assegnazione delle rotte tra i tre scali dell'Isola (Alghero, Cagliari e Olbia) e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Si tratta di un singolo ricorso per ogni tratta e che ora pendono come una spada di Damocle sui collegamenti agevolati per i residenti sardi affidati ora a Volotea con una successiva procedura negoziata. La stessa compagnia low cost spagnola era stata esclusa dalla prima gara per carenza di documenti, poi la commissione aveva estromesso anche Ita per mancanza di alcuni requisiti. Per questa esclusione Volotea aveva già presentato ricorso al Tar della Sardegna: a tal proposito domani è fissata l'udienza in camera di consiglio dopo la bocciatura dell'istanza di sospensiva con la firma di un decreto da parte del presidente del tribunale.

Tra qualche giorno, i giudici amministrativi saranno chiamati ad esprimersi anche sul nuovo ricorso di Ita Airways e sulla nuova richiesta cautelare di sospensione degli atti di esclusione dal bando e di tutti quelli successivi, compresa l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale a Volotea.