L’ateneo di Sassari: “Regolare laurea del neopresidente Solinas”

Da una verifica amministrativa interna, avviata dopo quanto emerso sulla stampa, risulta "che tutti gli atti di carriera dello studente sono regolari"

Di: Agi

E' "regolare" la laurea in Giurisprudenza conseguita lo scorso dicembre all’università di Sassari dal segretario sardista Christian Solinas, presidente della Regione in pectore dopo la vittoria alle elezioni di ieri in Sardegna.

Lo precisa l'ateneo, in riferimento a presunte irregolarità nella carriera universitaria del senatore, rilevate in alcuni articoli giornalistici. Da una verifica amministrativa interna, avviata dopo quanto emerso sulla stampa, risulta "che tutti gli atti di carriera dello studente sono regolari".

"L'interpretazione fornita negli articoli su esami e date di sostenimento degli stessi non e' corretta", afferma l'universita' in una nota. "Tra le altre cose, si fa confusione tra date di delibere, date di registrazione dell'eventuale frequenza - peraltro non obbligatoria - e date di sostenimento effettivo degli esami; la carriera amministrativa e didattica e' pertanto regolare".

Del percorso universitario di Solinas si sono occupati di recente la testata on line 'Il risveglio della Sardegna' diretta da Giovanni Maria Bellu e 'Il Fatto quotidiano'.